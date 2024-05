Ospite internazionale per “Il suono del tempo”: arriva l’organista Javier López García

Prosegue venerdì 17 maggio la Rassegna organistica internazionale “Il Suono del tempo – Città della Spezia”, con la quale l’associazione musicale César Franck, attiva da oltre trent’anni, si propone non solo di promuovere la musica organistica ma anche e soprattutto di valorizzare gli strumenti a canne presenti in città, sensibilizzando cittadini e istituzioni sull’importanza di preservare questo importante patrimonio storico e culturale.

Per venerdì prossimo l’appuntamento è dunque nella chiesa dei Santi Giovanni e Agostino, che custodisce un antico organo costruito dalla ditta Fratelli Serassi di Bergamo. A far risuonare il prezioso strumento sarà un ospite internazionale che arriva dalla Spagna: Francisco Javier López García, organista titolare della Cattedrale di Avila nonché Professore al Conservatorio della città. È stato professore anche all’Università di Salamanca e all’Università Cattolica di Ávila; dopo gli studi al Reale Conservatorio di Musica di Madrid, si è specializzato in musica d’organo iberica dal XV al XVIII secolo con Ángel de la Lama e Monserrat Torrent. È membro dell’Associazione Culturale “Organaria” per la catalogazione, lo studio e la conservazione degli organi di Castilla y León.

Il maestro López García Lopez proporrà al pubblico di appassionati un programma di musica spagnola e italiana, pensato specificamente per le caratteristiche di quest’organo. Il concerto, a ingresso libero, avrà inizio alle 18.45.

La rassegna è realizzata in collaborazione con la diocesi della Spezia Sarzana Brugnato e grazie anche al contributo e patrocinio del Comune della Spezia.

Le altre date:

venerdì 24 maggio ore 18.45

La Spezia, Santuario N.S. della Salute

DIDIER HENNUYER organo

venerdì 31 maggio ore 18.45

Fezzano, Chiesa San Giovanni Battista

STEFANO MOLARDI organo

venerdì 7 giugno ore 18.45

La Spezia, Chiesa abbaziale S. Maria Assunta

FERRUCCIO BARTOLETTI organo

