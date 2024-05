Rixi a Radio 24: “Difficile pensare di governare per due anni senza presidente”

“Deciderà Toti, quando c’è un processo è il soggetto quello che si sceglie la posizione difensiva quindi non è più una scelta politica ma diventa anche una scelta di carattere di difesa. Io credo che, o si chiariscono le questioni durante il riesame, oppure ovviamente è difficile pensare di governare per due anni in assenza del governatore. Quindi è abbastanza ovvio però credo che sia prematuro al momento parlare di temi legati alle elezioni regionali”. Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e mobilità, a 24 Mattino su Radio 24.

