Savona, Santi attacca: “Le spiagge sono uno scempio. Ritardo sulla pulizia, mancano i bidoni dei rifiuti e l’acqua dalle docce”

Savona. “Le spiagge libere sono uno scempio”. Il capogruppo della lista Toti per Savona attacca l’amministrazione comunale per i “ritardi” sulla pulizia dell’arenile. “Siamo a metà maggio ed è ancora presente legname, i rubinetti delle docce non hanno acqua e non ci sono i bidoni per la spazzatura”, prosegue Santi.

“Le spiagge sono demaniali – ricorda Santi -, ma il Comune ha l’obbligo di provvedere alla rimozione dei materiali arenati sul litorale in seguito alle mareggiate invernali e renderle fruibili. Il ripascimento viene fatto grazie a un contributo annuale di Regione Liguria nelle zone più colpite che da un po di anni a questa parte sono a ponente”.

