Scacchi in biblioteca: al via i corsi aperti a tutti alla Berio, alla Saffi e alla Bruschi-Sartori

Genova. Inizia sabato 18 maggio il progetto Scacchi in biblioteca, realizzato in sinergia tra il Sistema bibliotecario urbano e la Federazione scacchistica italiana, nell’ambito delle iniziative di Capitale italiana del libro 2023. Scacchi in biblioteca coinvolgerà tre strutture civiche: biblioteca Berio, biblioteca Saffi e biblioteca Bruschi-Sartori che saranno dotate del materiale utile per organizzare corsi di avvicinamento agli scacchi, aperti a tutti e curati da istruttori della Federazione scacchistica.

L’idea è nata da una riflessione condivisa sulla necessità di diffondere il gioco degli scacchi a ogni livello di gioco ed età, superando le strette logiche associative e attivare, così, poli locali dove i cittadini possano usufruire di postazioni di gioco in modo libero e gratuito e senza vincoli di tesseramento.

