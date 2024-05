Scuola dell’infanzia di San Fedele, Podio: “Erba e degrado, amministrazione assente. Così i bambini non possono giocare all’esterno”

Albenga. “Dopo aver visitato le scuole di via degli Orti, è con grande dispiacere che noto lo stato di totale degrado delle aree esterne della scuola dell’infanzia nella frazione di San Fedele”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio.

“Sono stato contattato da genitori preoccupati e indignati per le condizioni in cui si trovano questi spazi, dove l’erba alta impedisce ai bambini di godersi l’aria aperta, soprattutto ora che sono iniziate le belle giornate. L’amministrazione comunale è completamente assente e tutto ciò non è accettabile. Questo modo di gestire le scuole cittadine non è adeguato e non rispetta le necessità dei nostri bambini e delle loro famiglie”.

