Sestri: “Biblioteche, il Comune colpisce gli studenti riducendo l’orario”

Dal gruppo consiliare “Progresso per Sestri-Un passo avanti”

Dopo la raffica di aumenti decisi dall’Amministrazione Solinas su tasse e imposte, la Giunta stabilisce adesso di intervenire tagliando servizi. In particolare con la delibera di giunta n 54 del 10/4/2024 la scure colpisce l’orario di apertura delle due biblioteche cittadine riducendo l’orario da 42 a 36 ore settimanali di apertura, riducendo quindi in modo considerevole la possibilità per gli studenti della nostra città di avere uno spazio in cui studiare e per i cittadini i servizi culturali.

