Arresto Toti, il centrodestra si compatta: “Deciderà lui se dimettersi”. I fedelissimi: “Speriamo che torni presto”

Liguria. Il centrodestra fa quadrato intorno alla giunta orfana di Giovanni Toti, conferma la fiducia al presidente ad interim Alessandro Piana e fa professione di garantismo. Con una linea di pensiero comune: le dimissioni, eventualmente, saranno una scelta autonoma del governatore, ora sospeso a causa degli arresti domiciliari. Dimissioni invocate invece dall’opposizione come “unica strada possibile” per recuperare credibilità e scongiurare lo spettro di un’amministrazione immobile in attesa degli sviluppi giudiziari, una presa di posizione che ha agitato gli animi nel corso della seduta.

“Il consiglio regionale di oggi ha confermato l’importanza che la giunta, guidata dal presidente facente funzione Alessandro Piana, prosegua il lavoro in attesa del ritorno del presidente Giovanni Toti. Un messaggio straordinario di compattezza arrivato da tutti i consiglieri e da tutti gli esponenti della giunta stessa, decisi a dare risposte concrete alle esigenze della Liguria – ha dischiarato il capogruppo della Lista Toti, Alessandro Bozzano, a nome di tutti i consiglieri componenti il gruppo -. Il dibattito in aula ha dimostrato come anche l’opposizione, dopo una mattinata di confronto e di dialettica civile, abbia solo saputo scatenare una triste polemica su una questione procedurale (peraltro annunciata e condivisa) per infiammare e buttare in caciara il lavoro dell’aula”.

