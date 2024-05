Camogli: San Rocco area camper, il Tar respinge il ricorso

Già nel luglio del 2023 il Tar Liguria aveva dato ragione al Comune di Camogli, rifiutando un ricorso presentato dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che chiedeva la sospensiva di un’ordinanza, firmata dal sindaco Giovanni Anelli, che vietava nel periodo 9 giugno-1 ottobre 2023 la sosta ai camper dal venerdì alla domenica nel posteggio di via Molfino tra Ruta e San Rocco di Camogli; negli altri giorni della settimana la sosta era concessa in un’area ben delimita nella zona zona lato monte della carreggiata.

Notizia odierna quella che il Tar, oltre a prendere atto della scadenza dell’ordinanza, ha rigettato il ricorso dell’Associazione Camperisti per una decisione a valere per il futuro, prendendo nel contempo atto della nuova ordinanza (n.38 del 5 febbraio 2024) basata sull’emergenza dovuta all’instabilità della falesia in occasione di un evento franoso nell’area.

» leggi tutto su www.levantenews.it