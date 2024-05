Corruzione: sentito come testimone l’ex presidente dell’Autorità portuale di Savona Rino Canavese

Savona. Rino Canavese, ex presidente della Port Authority di Savona e oggi membro e referente territoriale del Comitato portuale è stato sentito questo pomeriggio per oltre 4 ore come persona informata dei fatti dal pubblico ministero Luca Monteverde insieme al generale della guardia di finanza Andrea Fiducia, nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione che ha portato all’arresto di Paolo Signorini, Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Matteo Cozzani.

Canavese è arrivato in Tribunale alle 14.30 ed è uscito intorno alle 19. E’ stato sentito con riferimento al capo di imputazione (che coinvolge il presidente della Regione Liguria, l’ex presidente dell’Authority del porto e l’imprenditore Spinelli) che riguarda la proroga trentennale del Terminal Rinfuse a Spinelli.

