Cure palliative pediatriche, presentata la nuova iniziativa dell’associazione “Maruzza”

Presentata nella sala della trasparenza di Regione Liguria la nuova iniziativa dell’associazione Maruzza Regione Liguria Odv (AMaRLO), l’organizzazione che anni si dedica al sostegno di bambini affetti da patologie inguaribili e delle loro famiglie. Grazie alla collaborazione con lo scrittore Claudio Chiavari, che ha realizzato il libro “Un mondo più migliore” di Sbs Edizioni, l’ammontare dei diritti d’autore sarà devoluta all’associazione per sostenere le sue attività di assistenza sanitaria, supporto psicologico e momenti di sollievo e di aggregazione a beneficio dei piccoli pazienti degli ospedali liguri. L’incontro è stato anche un’occasione per parlare delle ultime novità in fatto di cure palliative pediatriche in Liguria.

“Occuparsi di cure palliative è complesso e difficile perché ci si trova a gestire momenti estremamente delicati della vita dei pazienti, e questo è ancora più vero quando queste cure si erogano a bambini – commenta l’assessore regionale alla Sanità – La medicina ha sicuramente il compito di fare la diagnosi, di stabilire la terapia, di guarire le persone, ma laddove la guarigione non è possibile, laddove la malattia ha un esito ineluttabile, le cure palliative rappresentano sicuramente lo strumento migliore perché dove non si cura più la malattia si cura la persona malata. Come Regione Liguria diamo dunque tutto il nostro sostegno alle iniziative dell’associazione Maruzza e della sua preziosa attività”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com