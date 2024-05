Dall’archivio ai luoghi: memorie sull’antico ospitale di San Lazzaro

Venerdì 17 maggio alle 21, presso la chiesa di San Lazzaro in Sarzana, verrà organizzato un incontro nell’ambito del progetto di valorizzazione dell’archivio storico del Comune di Sarzana “Antiche memorie di assistenza e sanità”. Questa speciale “giornata d’archivio”, tenuta dagli studiosi del Museo Diocesano di Sarzana Andrea Moruzzo e Filippo Balleri, tratterà le fasi di ricerca finora

svolte sul “superfondo” archivistico oggetto del progetto, e in particolare verrà illustrato un excursus storico sull’antico ospitale di San Lazzaro, dal XIII secolo circa ai primi decenni del XX secolo, con alcune curiosità e notizie inedite. La scelta di realizzare questa iniziativa presso la chiesa di San Lazzaro ha come obbiettivo la creazione di un collegamento tra l’archivio storico comunale, i

luoghi cittadini ed extra-urbani e la popolazione, in modo da valorizzare ulteriormente la storia di Sarzana. La cittadinanza è invitata a partecipare.

