Genova che osa consegna 8mila firme ai gruppi consiliari in Regione: “Sfiduciate Toti”

Genova. Questa mattina una delegazione di attiviste e attivisti di Genova che osa era davanti al consiglio regionale per consegnare le 8mila firme già raccolte ai gruppi consiliari. Le firme si sommano alle più di 40mila messaggi che, cumulativamente sono stati inviati a ogni persona eletta in consiglio come parte della campagna di pressione che l’organizzazione sta portando avanti per chiedere di sfiduciare Giovanni Toti.

“Genova che osa da anni denuncia una città in mano a pochi privilegiati che la rendono immobile e stagnante, imprigionata nella difesa dei loro interessi – spiega Lorenzo Azzolini di Genova che osa – Oggi le inchieste li hanno esposti alla vista di tutti, con i loro vizi e i loro lussi. Il sindaco di Genova Bucci li ha definiti dei maiali, pronti ad azzuffarsi per un pezzo di pane. Quello però non è un pezzo di pane, sono gli spazi della nostra regione e della nostra città, svenduti alla loro avidità. Sono queste scelte che hanno determinato una città fatta di cattivi lavori, nei settori del commercio e della logistica, dove si lavora il 20% in più ma si viene pagati il 20% in meno. Una città da cui chi può scappa e in cui chi non può resta intrappolato”.

