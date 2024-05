Giovane richiedente asilo picchiato e sfregiato in strada. L’appello del centro di accoglienza: “Se qualcuno ha visto si faccia avanti”

Genova. Due aggressioni nella stessa serata a poche centinaia di metri di distanza, in entrambi i casi le vittime sono ragazzi molto giovani, uno di appena 14 anni. La zona in questione è quella tra via Rossini e via Fillak, e la sera è quella di mercoledì 8 maggio.

Tutti e due i ragazzi sono stati aggrediti con un coccio di bottiglia, ma se per il 14enne fortunatamente si è trattato di tagli superficiali a una mano e i carabinieri sono già riusciti a ricostruire cosa sia accaduto (una lite tra gruppi di ragazzini rivali) nell’altro le ferite sono più gravi: un profondo taglio al volto che ha richiesto 12 punti di sutura.

