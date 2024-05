Informatica e logistica, Spediporto partecipa al progetto Smart

Genova. L’informatica è uno strumento fondamentale al servizio della logistica e, anzi, è importante che chi ha competenze in questo settore sia consapevole del ruolo che può avere in ambito logistico. Per questo Spediporto sta partecipando, con il progetto Smart, a un percorso avviato dalla società Geco Business Consulting Srl, insieme ad altri soggetti che operano in ambito portuale e che mira proprio a stimolare gli utenti finali nel creare sinergie digitali tra informatica e logistica. Un modo, insomma, per far incontrare domanda e offerta e creare opportunità di lavoro.

Peraltro, nella continua evoluzione dell’universo informatico, sta prendendo campo la logica del box che è molto simile a quella del container; un filo rosso in più che lega i due ambiti.

» leggi tutto su www.genova24.it