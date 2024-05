Lerici, all’asta uliveto di proprietà comunale in località Rombà

Il Comune di Lerici indice una procedura di asta pubblica per l’alienazione di un terreno ulivato di proprieta dell’ente, di quasi 2mila metri quadrati, sito in località Rombà, ai margini dell’abitato e delle strade comunale Via Matteotti e vicinale di Rombà. Spiega l’avviso d’asta (consultabile QUI): “Il terreno è un uliveto con acclività media, buona esposizione e panoramicità ed è inserito in zona classificata dal Piano urbanistico comunale a prevalenza residenziale R11.2 ‘Catene- Narbostro sottostrada’ ritenuta satura e non suscettibile di ulteriore nuova edificazione salvo la possibilità di ampliare, con limitazioni, gli edifici residenziali esistenti ed edificare elementi accessori quali entratori, posti auto interrati a servizio delle unità immobiliari esistenti a destinazione abitativa o altra consentita”.

Prezzo a base d’asta 95mila euro; criterio di aggiudicazione sarà il massimo rialzo sulla stessa. L’asta pubblica si terrà giovedì 20 giugno 2024 alle ore 9.30 presso la sala del Consiglio comunale. Offerte entro le ore 12.00 di sabato 15 giugno. Nell’albo pretorio del Comune di Lerici tutta la documentazione.

