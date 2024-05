Approvato con decreto del sindaco Leonardo Paoletti, il bando pubblico per il nuovo amministratore unico della partecipata comunale Sviluppo turistico Lerici. Il bando arriva a seguito delle dimissioni dalla carica di Massimo Gianello, indagato nell’ambito dell’inchiesta emersa nei giorni scorsi che vede al centro l’ex sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani. Nel decreto si ravvisano “la necessità e l’urgenza di provvedere a sostituire l’organo amministrativo” in questione. Sarà possibile farsi avanti per l’incarico fino alle 12.00 del prossimo 21 maggio. Scelta poi affidata al primo cittadino, che nell’operarla “dovrà considerare i requisiti di competenza, professionalità, funzionalità all’attuazione degli indirizzi programmatici dell’amministrazione comunale – si legge nel decreto -. Il candidato nominato dovrà essere in possesso dei requisiti morali atti a ricoprire l’incarico”. QUI il bando.

L’articolo Lerici, emesso il bando per il nuovo amministratore unico di Stl proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com