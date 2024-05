Nuoto, le competizioni di salvamento danno spettacolo ad Andora

Andora. Quasi 400 atleti partecipanti, fra gli 8 e i 25 anni, con 21 squadre provenienti dal nord al sud Italia per un totale da record di più di 1.200 presenze gara. Sono i numeri dell’ennesimo successo del VII Trofeo Città di Andora, Ocean Italian Cup e Ocean Kids, che si sono svolte ad Andora. Un intenso week-end di gare per il mondo del nuoto per salvamento che fa fatto spettacolo in mare e ha portato ad Andora quasi mille persone fra nuotatori, accompagnatori e giudici, con una indubbia positiva ricaduta sulle attività economiche e ricettive.

“Ad Andora si è svolta una vera e propria prova generale per i salvamentisti in vista del Campionato Italiano Assoluto di Surflifesaving in programma a Riccione il 27 e il 28 maggio – ha dichiarato il delegato allo Sport del comune di Andora, Ilario Simonetta -. Un evento di grande impatto visivo e di alto livello sportivo che ha visto numerosissimi partecipanti”.

» leggi tutto su www.ivg.it