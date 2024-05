Poli opposti in Consiglio regionale: volontà di proseguire e vicinanza a Toti contro richiesta di dimissioni e voto

Da un lato le opposizioni che chiedono (come già ieri chiarito nella lettera al presidente dell’assemblea Gianmarco Medusei) le dimissioni di Toti e nuove elezioni, dall’altro le forze di maggioranza e gli esponenti della giunta che esprimono vicinanza al presidente ora ai domiciliari e sospeso e sostegno al presidente facente funzioni Alessandro Piana e sottolineano la volontà di portare avanti la legislatura, rivendicando con convinzione l’operato di questi anni. Questo in estrema sintesi il dibattito, aperto dalle comunicazioni del presidente ad interim Piana, tenutosi oggi in Consiglio regionale, una seduta interamente collegata all’inchiesta che sta scuotendo la Liguria; dal pubblico, nella sessione della mattinata, l’esposizione di alcuni cartelli con scritto “Toti dimettiti”. Sul dibattito odierno sono poi tornare alcune forze politiche con delle note post seduta, di cui diamo conto qui di seguito.

“Siamo stati i primi a chiedere convintamente le dimissioni di Toti e anche oggi non arretriamo. Il presidente sospeso è ancora agli arresti domiciliari e non può governare la Regione. A lui e a tutta la sua maggioranza chiediamo un sussulto di dignità: l’XI Legislatura deve finire qui. È innegabile: quanto emerso e continua a emergere va oltre l’imbarazzante e porta al centro la questione morale. Se vogliamo che i cittadini ritrovino la fiducia nelle istituzioni, e soprattutto tornino a votare, spetta alla politica dimostrare di meritarsi quella fiducia”, così Fabio Tosi, capogruppo Movimento cinque stelle, riprendendo il suo intervento in aula. Per Tosi “gli inquirenti hanno scoperchiato un sistema di potere malato. Un sistema che denunciamo da anni in tutte le sedi, ricevendo in cambio insulti. Orgogliosamente possiamo ribadire: l’avevamo detto chiamando per nome e cognome tutte le pratiche poco trasparenti andate in porto in questi anni con il benestare di Toti e della sua giunta”. E conclude: “Abbiamo piena fiducia nella magistratura – noi sì –, che deve poter lavorare in totale serenità. Tuttavia, proprio per poter fare il proprio lavoro in questa fase più che delicata, appare sempre più evidente che la Liguria non può aspettare i tempi della giustizia. Toti si dimetta e si torni quanto prima alle urne”. Per il collega di gruppo Paolo Ugolini, “quanto emerso in questi giorni è senza precedenti: l’inchiesta ha certificato la crisi morale e istituzionale del centrodestra al potere in Liguria” e “le dimissioni di Toti sono vitali per riconquistare la fiducia dei cittadini e consentirebbero di avviare il rinnovamento dell’esecutivo”. Il pentastellato spezzino afferma infine che “se Toti davvero ama la Liguria, si dimetta al più presto per evitare che la Regione sia sporcata da ulteriori schizzi di fango, fango peraltro autoprodotto dalla stessa irricevibile condotta di chi ancora la amministra”.

