Rapallo: nell’inchiesta su Toti & C. entra anche la Esselunga al Macera

Nelle intercettazioni sull’inchiesta su Toti & C. entra il caso dell’Esselunga di Rapallo. Ma qui il caso è chiarissimo. Oltre la Esselunga anche Carrefour, Coop ed una quarta ditta (proponendo solo parcheggi) hanno presentato progetti di finanza per realizzare un mercato soprelevando lo stadio Macera. Il sindaco Carlo Bagnasco, aveva informato i proponenti che non avrebbe portato al vaglio del Consiglio comunale i progetti poiché, mancando pochi mesi alla scadenza del suo mandato, riteneva giusto che fosse la prossima amministrazione a decidere.

» leggi tutto su www.levantenews.it