Samuele Fontana e la sua chitarra classica protagonisti di un concerto al Museo etnografico

Si terrà il prossimo 18 Maggio 2024, alle 17 in collaborazione con il Museo Civico Etnografico Podenzana della Spezia, un concerto di chitarra classica nell’ambito della rassegna “Concerti di Primavera”. L’evento, organizzato da Società dei Concerti, porterà sul palco un virtuoso della chitarra, Samuele Fontana, che eseguirà un repertorio di brani celebri e suggestivi. Il concerto sarà l’occasione per immergersi nelle melodie armoniose della chitarra classica e per apprezzare il talento di un giovanissimo.

Nato nel 2001 Samuele, si appassiona alla musica da giovanissimo iniziando a studiare chitarra sin dall’etàdi 6 anni. All’etàdi 11 anni viene ammesso presso il Conservatorio “Giacomo Puccini” di Gallarate nella classe del Maestro Marco Bonfanti. Ha conseguito il diploma nel Triennio Accademico in Chitarra Classica presso il Conservatorio di “Antonio Buzzolla” di Adria nella classe del Maestro Marco Bonfanti con votazione 110 e lode. Attualmente sta frequentando il conservatorio “Giacomo Puccini” di Gallarate per il conseguimento della laurea magistrale.

Ha partecipato a masterclass con chitarristi di fama internazionale, Stefano e Marco Bonfanti, Giulio Tampalini, Angelo Gilardino, Anabel Montesinos, Gabriel Bianco, Xuefei Yang.

Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali conseguendo ottimi risultati, Si èesibito in numerose manifestazioni pubbliche, tra cui per citarne alcuni: la 30° rassegna chitarristica internazionale Bustese, la rassegna chitarristica “Seveso in corde”, il concerto “Chitarre in Villa” a Cuggiono (MI), “Note di donna (poesie e musica)” a Marcallo con Casone.

Ha iniziato a comporre i primi semplici brani per chitarra all’età di 10 anni. Nel 2020 èstato selezionato dall’Istituto Torno risultando successivamente tra i candidati al premio “Alfieri del lavoro” in seguito al conseguimento della maturità scientifica con voto 100/100.

Ha tenuto diverse conferenze in ambito musicale tra cui la conferenza sulla “Forma-Sonata” presso l’Università del Melo, la conferenza riguardo Dimitri Shostakovich e la conferenza riguardo “NiccolòPaganini” durante la giornata della chitarra al Conservatorio di Gallarate. Attualmente è endorser per i marchi “Salvador Cortez” e “LaBella Strings” e docente di chitarra presso la Fondazione Appiani di Monza.

In questa rassegna viene ospitato in qualità di vincitore del primo premio al concorso Chitarra Classica “Milano City”, edizione 2023. Tra le musiche del programma sono previsti autori quali, Scarlatti, Paganini, Castelnuovo Tedesco. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna della cultura.

Ingresso

• Euro 5,00

• Ridotto studenti Euro 2,00

• Non è necessaria la prenotazione, posti disponibili 50.

Per informazioni

• info@sdclaspezia.it

