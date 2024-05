Schiaffi e pugni a marito e moglie per rubare una catenina, poi minaccia e aggredisce gli agenti: 30enne arrestato

Savona. Nell’ottica della costante attenzione alla prevenzione e al controllo del territorio attuata dal Questore di Savona, ieri a Savona personale delle Volanti ha tratto in arresto un trentenne straniero, con precedenti, con l’accusa di minaccia e resistenza, nonché lesioni aggravate a P.U. e danneggiamento.

I poliziotti sono intervenuti in corso Ricci, per la segnalazione di una rapina ai danni di una coppia da parte di uno straniero poi datosi alla fuga. Giunti sul posto, i poliziotti sentivano immediatamente le vittime e si mettevano alla ricerca dell’aggressore, che veniva rintracciato subito dopo in Piazza del Popolo, riconosciuto grazie alle descrizioni delle vittime e dei testimoni.

