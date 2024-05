Genova. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di martedì in via Passaggi, a Sturla, per un furgone che stava andando a fuoco.

A dare l’allarme il conducente, che si è accorto del fumo che usciva dal cofano e ha subito accostato davanti ad alcuni box. Il tempo di scendere e le fiamme sono divampate, finendo per attaccare anche quattro moto parcheggiate e annerendo la facciata del palazzo.

