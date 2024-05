Tricolore di soddisfazioni per BB Competition, Liberato Sulpizio e Gianandrea Pisani ben figurano alla Targa Florio

È una Targa Florio di soddisfazioni e concretezza, quella appena archiviata da BB Competition. La scuderia spezzina si è resa interprete di rilievo sulle strade del terzo appuntamento del Campionato italiano assoluto Rally Sparco condividendo l’impegno con Liberato Sulpizio e Gianandrea Pisani.

Il pilota laziale, affiancato da Alessio Angeli sulla Hyundai i20 N Rally2 di Friulmotor equipaggiata con pneumatici Michelin, ha raggiunto l’obiettivo prefissato, consolidando l’adattamento alla nuova copertura su strade rese ancora più selettive dalle precipitazioni che hanno caratterizzato i giorni precedenti al confronto.

Per il driver, la Targa Florio ha garantito la nona piazza tra le gerarchie del Campionato italiano Rally promozione, oltre che una diciassettesima posizione assoluta.

“Abbiamo concluso la gara divertendoci, facendo divertire e maturando ancora feeling con gli pneumatici – il commento di Sulpizio – abbiamo portato all’esordio la nuova gomma, adattandoci chilometro dopo chilometro all’abbinamento vettura e pneumatico. Le basi sono buone, non contando sui test sfruttiamo i chilometri di gara per capire ed i riscontri della seconda metà dell’impegno confermano questo. Il livello del campionato si è ulteriormente alzato, sia come nomi che come qualità espresse in termini cronometrici”.

