Annunci di lavoro: ricercatissimi impiegati e contabili, posti disponibili anche nel navale e turismo

Opportunità nei settori Nautico e navale, logistica e trasporti,alberghi,ristorazione, turismo e commercio.Non mancano opportunità anche nelle funzioni amministrative con ricerche di addetti contabilità, impiegati amministrativi e addetti buste paga. Poi, per chi non ha esperienza ci sono numerose possibilità di apprendistato. Queste sono solo alcune delle proposte disponibili tra i 376 annunci di lavoro pubblicati dai centri per l’impiego della Spezia e Sarzana.

Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile e riguardano tutti i settori economici. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili anche sul sito regionale FormazioneLavoro.

