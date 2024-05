Arte apre in provincia i primi sportelli decentrati

È partito oggi, con le aperture di Sarzana e Santo Stefano di Magra, il nuovo progetto di Arte La Spezia denominato “Punti di ascolto decentrati”. Un’iniziativa che si pone l’obiettivo di ascoltare, individuare bisogni, instaurare relazioni, raccogliere segnalazioni e promuovere le varie attività aziendali da e con gli assegnatari. In sostanza, da oggi fino a dicembre, saranno via via aperti diversi sportelli decentrati su tutto il territorio spezzino per poter così andare incontro alle esigenze di chi è più in difficoltà o non gode di connessioni telematiche e digitali. “Con questa iniziativa dimostriamo la vicinanza di Regione Liguria, tramite Arte, ai cittadini che ne hanno più necessità – dichiara l’assessore regionale all’edilizia -. Al lavoro per garantire risposte alla, purtroppo, crescente richiesta abitativa affianchiamo una serie di attività come questa atte a essere un supporto costante per gli inquilini”.

“L’obiettivo è quello di diventare testimonianza attiva dell’apertura dell’Azienda verso i bisogni dei nostri inquilini Arte – aggiunge l’amministratore unico Marco Tognetti -. Vogliamo offrire attenzione, ascolto e una prima risposta a segnalazioni e problemi. Grazie alla disponibilità del personale i dipendenti vivranno l’ascolto come servizio. Desidero ringraziarli personalmente per questo così come le rappresentanze sindacali che hanno accolto in maniera unanime questa proposta”. I primi sportelli aperti sono stati, come detto, quelli di Sarzana e Santo Stefano di Magra, dalle 15.30 alle 18. L’apertura si replicherà ogni primo mercoledì del mese fino a dicembre (luglio e agosto esclusi). Altri sportelli saranno aperti in val di Vara con i Comuni di Brugnato e Follo, in riviera con i Comuni di Framura, Levanto e Deiva Marina e in val di Magra con i Comuni di Arcola che si aggiungerà a Santo Stefano di Magra.

