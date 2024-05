Calice, arrestato pusher di 38 anni: aveva 32 dosi di coca e ha fatto resistenza al momento del controllo

Ieri pomeriggio i Carabinieri di Sarzana, durante un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nelle zone boschive di Calice al Cornoviglio, sono stati insospettiti dall’atteggiamento di un individuo già noto ai militari.

Alla vista dei carabinieri l’uomo, sferrando calci e pugni, ha tentato di sottrarsi al controllo dei militari che sono però riusciti a immobilizzarlo. Così è scattata la perquisizione dalla quale sono saltate fuori 32 dosi di cocaina per circa 30 grammi di sostanza.

Lo spacciatore, un cittadino marocchino di 38 anni senza fissa dimora e pregiudicato, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il giudice del Tribunale della Spezia ne ha convalidato l’arresto e disposto il divieto di dimora nella provincia spezzina.

