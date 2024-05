Corruzione in Liguria, Bucci: “Io pentito? Forse di qualcosa sì, lo dirò ai magistrati”

Genova. Pentito di essere andato sullo yacht di Spinelli? “Io non sono pentito di nulla. Forse di qualcosa sì ma… non lo so, magari me lo tengo per me, lo dirò quando parlerò coi magistrati”. Così il sindaco Marco Bucci, incalzato dai giornalisti a margine di un convegno organizzato da Il Giornale a Palazzo Ducale.

Il sindaco ha poi smentito le voci che lo darebbero come possibile candidato del centrodestra in Regione in caso di elezioni anticipate: “Fatemi conoscere queste voci. Io ho un contratto coi genovesi per stare qui fino a giugno 2027 e questa promessa, questo debito coi genovesi voglio mantenerlo fino a giugno 2027″.

