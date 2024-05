Falsificavano i bilanci e spacciavano le loro società come leader nel settore forniture: centinaia di aziende truffate, 9 persone arrestate

Savona. Nelle prime ore del mattino di oggi 15 maggio 2024, i carabinieri del comando provinciale di Savona, su tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle province di Milano, Monza Brianza, Napoli, Catania, Imperia e Novara, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del tribunale di Savona, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 9 persone (8 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), tutti italiani tra i 34 e i 73 anni di età, indagate per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurime truffe a danno di aziende, ricettazione e bancarotta fraudolenta.

L’operazione “Affari tuoi”, che ha visto impegnati oltre 70 militari, sia del comando provinciale di Savona che dei comandi carabinieri territorialmente competenti, giunge al termine di una complessa indagine svolta dai carabinieri del nucleo investigativo di Savona e della compagnia di Alassio, coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, partita nell’ottobre scorso dopo un blitz dei carabinieri in un capannone di Villanova d’Albenga dove sono state rinvenute 55 tonnellate di merce (proventi di truffa) del valore di oltre 230.000 euro.

