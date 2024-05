Garlenda per Tutti organizza “Zampafest”, una giornata dedicata agli amici a 4 zampe

Garlenda. “Amanti degli animali e sostenitori del loro benessere, preparate i biscotti per cani e i giochi preferiti del vostro animale! Il 19 maggio, Piazza Borgata Ponte a Garlenda ci sarà una merenda tra ‘amici’ umani e non: lo Zampefest”. Così, in una nota, la lista civica Garlenda per Tutti.

“Promosso da Garlenda per tutti su iniziativa del candidato Riccardo Benetti, Zampafest sarà un’occasione per trascorrere un pomeriggio in compagnia, all’insegna del gioco, del cibo e dell’impegno per il benessere animale. Riccardo Benetti è un appassionato animalista, è da tempo impegnato nel mondo del benessere animale, ha deciso di mettere la sua passione al servizio della comunità candidandosi alle elezioni con il sostegno di Leidaa, l’associazione animalista presieduta dall’onorevole Michela Vittoria Brambilla”, aggiungono.

