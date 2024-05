Guerra a Gaza, gli studenti si accampano nel cortile dell’università: “Fuori Israele e industria delle armi”

Genova. Una decina di tende e tante bandiere della Palestina sono comparse questa mattina in via Balbi 4, nel cortile della facoltà di lettere dell’Università degli studi di Genova. A “piantarle”, gli studenti, almeno una cinquantina, che hanno in questo modo dato il via ad una nuova manifestazione di protesta contro la guerra in Palestina, Gaza in primis, e – soprattutto – contro la collaborazione dell’ateneo genovese con aziende israeliane e industria bellica.

Una protesta che segue la mobilitazione internazionale che in queste settimane sta agitando le università di tutto il mondo occidentale, dagli Stati Uniti all’Europa: presidi del genere si stanno moltiplicando anche nel nostro paese, con gli studenti che hanno portato le proprie istanze già negli atenei di Milano, Brescia, Torino, Padova, Venezia, Bologna, Pisa, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. E’ quella che loro stessi definiscono come l’”intifada studentesca“, come recita il grande striscione appeso oggi su una finestra di via Balbi.

