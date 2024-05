Il 28 giugno in piazza della Vittoria il “105 Summer Festival”, tutti gli artisti in programma

Genova. Torna la musica live di Radio 105 a Genova, una delle quattro tappe del 105 Summer Festival, presentato oggi a Milano. Il 28 giugno il concerto – introdotto da un dj-set firmato Radio 105 – sarà in piazza della Vittoria, dopo le tappe di Baia Domizia (14 giugno) e Venezia (21 giugno), prima della tappa conclusiva in programma a Massa il 5 luglio. Conduttori del 105 Summer Festival saranno Mariasole Pollio e Daniele Battaglia.

“Dopo il grande successo dello scorso anno, il 105 Summer Festival ha scelto nuovamente Genova – ha detto l’assessore al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, intervenuta oggi alla presentazione – Ringrazio gli organizzatori e sono sicura che, anche in questa occasione, la nostra città risponderà con una grandissima ed entusiasta partecipazione di pubblico. È un 2024 veramente speciale per Genova, al centro della scena internazionale e nazionale non solo con i grandi appuntamenti sportivi come Capitale Europea dello Sport ma anche con importanti eventi culturali e musicali. Siamo pronti a regalare agli artisti che saliranno sul palco del 105 Summer Festival emozioni davvero uniche e un’immagine ‘da cartolina’ della nostra città”.

» leggi tutto su www.genova24.it