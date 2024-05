Il Comune mette all’asta terreni e fabbricati nell’area di Borgo Baceo

Ci sono anche i terreni e i fabbricati di proprietà del Comune nell’area di Borgo Baceo tra i beni messi in vendita all’asta dall’amministrazione comunale spezzina con una determina firmata dal dirigente del settore Patrimonio nella giornata di ieri. Parliamo di una superficie totale di 4.465 metri quadrati, situati in Via Prosperi, per i quali è stata posta una base d’asta di 614mila euro, sulla base della perizia di stima fatta eseguire dagli uffici comunali.

Nella documentazione si specifica che “l’esecuzione di lavori e opere di qualunque genere sull’immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della Soprintendenza” e che “l’immobile non dovrà essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico-artistico del bene medesimo”.

L’area in questione, infatti, rientra all’interno del progetto di rigenerazione urbana che era stato oggetto di una inchiesta pubblica invocata a gran voce tra il 2021 e il 2022 dalle opposizioni e dai comitati che si erano schierati contro l’intervento, reputando necessario mantenere la storicità del borgo, testimonianza più importante ancora esistente della Piana agricola di Migliarina. La battaglia aveva portato all’interessamento della Soprintendenza che ne aveva riconosciuto l’interesse culturale. Alla fine del percorso le volumetrie del progetto erano state ridimensionate rispetto al raddoppio di quanto previsto dal Puc proposto in un primo momento, riducendo la possibilità di edificare palazzi nelle aree con uso del suolo già trasformato.

Oggi, con l’eventuale compimento della vendita all’asta, il privato che diverrà proprietario dell’area potrà passare alla presentazione del progetto edilizio.

