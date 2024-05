Il Ministro dell’Ambiente forzista Pichetto Fratin a Cengio, dialogo aperto sul futuro dell’ex Acna

Cengio. Fa tappa anche in Val Bormida il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, per incontrare amministratori e simpatizzanti di Forza Italia, accompagnato dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza, dal presidente della Provincia Pierangelo Oliveri e dal candidato piemontese alle Europee Paolo Damilano.

A Palazzo Rosso dialoga anche con il sindaco di Cengio, che si dice soddisfatto per le rassicurazioni sul futuro dell’ex Acna: “Dopo l’incontro a Roma il Ministro continua a manifestare interesse e disponibilità per la reindustrializzazione delle aree cengesi, sia per quanto riguarda quella denominata A1, dove ci auspichiamo possa andare a buon fine il progetto imprenditoriale legato al fotovoltaico e alla produzione di idrogeno green, sia per l’area A2 – commenta il primo cittadino Francesco Dotta – Dopo le elezioni di giugno ci sarà un nuovo incontro anche con la proprietà del sito, ovvero Eni Rewind, e dal Ministero dell’Ambiente ci sono spiragli positivi di sostegno concreto”.

