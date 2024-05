Ill 18 maggio a Savona una giornata dedicata alla prevenzione di glaucoma, maculopatia, ambliopia, diabete e ipertensione arteriosa

Savona. Sabato 18 maggio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, la città di Savona sarà il palcoscenico di un’importante iniziativa volta a promuovere la salute e la prevenzione: “La Prevenzione in Piazza”. L’evento, organizzato dal Lions Club Savona Torretta in collaborazione con il Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio, si terrà nella centralissima piazza Sisto IV.

Si tratta di una giornata aperta a tutta la cittadinanza e dedicate alla prevenzione e alla salute: all’interno e delle postazioni allestite per l’occasione medici specialisti volontari, assistiti da personale infermieristico, effettueranno screening e test per rilevare gli indici di alcune malattie spesso occulte: il glaucoma, la maculopatia, l’ambliopia (ossia l’occhio pigro dei bambini in età prescolare), il diabete e l’ipertensione arteriosa; l’intervento tempestivo in queste patologie riveste un ruolo fondamentale per la salute individuale e collettiva.

