Inchiesta corruzione, Toti e l’offerta di una corsia preferenziale per Spinelli al San Martino: “Fammi sapere se hai bisogno di esami o cosa”

Genova. Lo ha detto lo stesso Spinelli nell’interrogatorio di ieri mattina davanti alla gip Paola Faggioni e al pm Luca Monteverde. Era soprattutto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a chiamare l’imprenditore Aldo Spinelli per chiedergli aiuti economici in vista delle campagne elettorali e non viceversa: “Ogni volta che c’era un’elezione tutti mi cercavano per chiedermi soldi. Anche Toti lo ha fatto puntualmente. Vorrei precisare che, se controllate, quasi tutte le telefonate da lui a me, non viceversa. Diciamo che era molto presente e non mancava di contattarmi”.

E Toti, in base a quanto emerge dalle carte dell’inchiesta, oltre a favorire secondo l’accusa tutte le pratiche richieste da Spinelli sul tema porto (da cui l’ipotesi di reato di corruzione) per ottenere i finanziamenti al suo partito attraverso il Comitato Toti, sembra anche pronto a fornirgli una corsia preferenziale con l’ospedale San Martino.

