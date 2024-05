Savona. Il Legino perde 4-1 contro il Morazzone in un giorno che comunque rimarrà speciale: la prima volta in una fase nazionale della Juniores del club, un traguardo raggiunto grazie alla vittoria del campionato regionale.

Pietro Saccone, infatti, non fa drammi e plaude i suoi per la stagione appena conclusa. E sul futuro: “Qui mi sono trovato e sto benissimo, ci sono tutti i presupposti per continuare insieme”.

