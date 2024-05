Lettera da Vezzano: “Strada provinciale chiusa, cittadini in balia degli eventi”

La strada provinciale per Vezzano Ligure è chiusa a causa di una frana da circa due settimane.

Le immagini allegate, riprese oggi, mostrano l’assenza di qualsiasi intervento, a parte la posa di barriere e l’apparente taglio di un albero.

Con comunicato odierno il Comune di Vezzano dispone la chiusura di via della Stazione.

Agli abitanti di Vezzano Ligure – studenti, lavoratori, cittadini del nostro territorio – l’unica strada rimasta per “scendere a valle” è via Maddalena, dove un tratto è limitato ad una corsia a causa di uno smottamento.

Dal comunicato non si può che prendere atto dell’assenza di rapporto e coordinamento tra le amministrazioni Comunali e Provinciali (QUA un aggiornamento della Provincia, ndr).

In parole povere: i cittadini di Vezzano Ligure sono lasciati soli in balia degli eventi.

Mal che vada potranno riscoprire il tragitto a piedi da San Venerio, transitando da Salita Castelvecchio,e la Pieve: mia moglie ci ha già provato, in un’oretta si arriva. Tornare su è un po’ più impegnativo.

Sicuramente si può comprendere la difficoltà di un intervento di totale ripristino, ma cosa ha impedito e impedisce un intervento di somma urgenza di riapertura di almeno una corsia?

Non riuscendoci la Pubblica Amministrazione non resta che domandarsi se in questo Paese non resti che la Magistratura per dare delle risposte.

