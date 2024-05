Meteo, giornata di pioggia sulla Liguria e scendono le temperature: attesi temporali giovedì

Liguria. Una vasta saccatura di origine atlantica irrompe nel Mediterraneo portando un generale peggioramento delle condizioni meteo su tutto il centro-nord, compresa la nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: sin dalle ore notturne che per gran parte della mattinata ci aspettiamo precipitazioni a carattere di rovescio su tutta la regione. Migliora già dalle ore centrali con possibili e fugaci occhiate di sole anche se si rimane in un contesto generale di nuvolosità, dove non si escludono ancora dei deboli rovesci, più probabili nelle zone interne del Savonese e dell’Imperiese. Nel corso del pomeriggio e della serata tempo variabile con bassa probabilità di pioggia.

