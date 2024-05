Nuovo corso di formazione al volontariato all’associazione Nuova Acropoli

Genova. Venerdì 17 alle ore 18:30, nell’associazione Nuova Acropoli in corso Torino 48/1, sarà presentato il nuovo corso di Formazione al volontariato. Per partecipare è necessaria la pre-iscrizione inviando una email all’indirizzo: genova@nuovaacropoli.it , alla risposta verranno comunicate le modalità di partecipazione.

Il corso, propone una serie di lezioni sia etiche che pratiche, per formare e preparare il volontario ad affrontare eventi di varia natura. Luogo delle lezioni non sono solo la sede dell’associazione, ma anche escursioni in natura e coinvolgenti esercitazioni tecniche, durante le quali i volontari possono mettere in pratica quanto appresso, sperimentando lo spirito di gruppo, imparando l’importanza e il valore dell’unione nel lavoro di squadra. “Essere utili dove necessita” è il motto motore del corso che si svolgerà nell’arco di tre mesi, ed è espressione del volontariato attivo che l’Associazione porta da oltre trent’anni.

