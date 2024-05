Oltre un milione per il potenziamento della differenziata. Contibuti per Arcola, Varese, Vezzano e Follo

Il Comitato d’Ambito Regionale per il Ciclo dei Rifiuti ha dato il via libera ad un contributo di oltre un milione euro per potenziare il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell’Imperiese e nello Spezzino. I fondi arrivano dalla cosiddetta “ecotassa” regionale per il deposito in discarica dei rifiuti, somme che annualmente vengono distribuite sul territorio per finanziare i programmi di raccolta differenziata. “Continua l’impegno di Regione Liguria per rendere sempre più efficiente la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio, da Ponente a Levante – commenta l’assessore regionale all’Ambiente – Grazie a questi nuovi finanziamenti, che si collocano nel quadro complessivo del Piano rifiuti regionale, vogliamo potenziare i risultati della raccolta differenziata. Le percentuali sul nostro territorio sono già in crescita: siamo già saliti di oltre 20 punti, passando dal 38% del 2015 al quasi 60% attuale, ma l’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente questi numeri, minimizzando al contempo la quantità di rifiuto indifferenziato da trattare e smaltire”.

Nel dettaglio, per l’area dell’Imperiese è previsto un contributo di circa 505mila euro che sarà così distribuito:

– Bacino Imperiese: lavori di potenziamento dei tre centri di raccolta di Montegrosso Pian Latte (circa 27mila euro), Prelà (circa 31mila euro) e Pieve di Teco (circa 47mila euro);

– Bacino Sanremese: potenziamento del centro comprensoriale di Sanremo (circa 203mila euro) e del centro di raccolta di Montalto (circa 20mila euro);

– Bacino Ventimigliese: realizzazione di eco-isole e sistemi di videosorveglianza delle aree di raccolta, attività di sensibilizzazione sulla corretta gestione dei rifiuti nelle scuole e una campagna di informazione sul tema dello smaltimento dei rifiuti rivolta ai cittadini, anche con l’ausilio di specifica applicazione per smartphone (circa 175mila euro).

