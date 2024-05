Platek celebra la salvezza: “Ringrazio tutti, ora prepariamo con serietà il prossimo anno”

Cinque giorni dopo la vittoria con il Venezia che ha sancito la permanenza in Serie B dello Spezia, il presidente del club Philip Platek ha voluto condividere con i tifosi alcune considerazioni, al termine di una stagione logorante ma che ha visto il lieto fine proprio nell’ultimo appuntamento. “Ho aspettato qualche giorno prima di rilasciare dichiarazioni perché credo fosse giusto lasciare spazio alle parole e alle immagini dei protagonisti della fantastica rimonta in campionato, culminata con l’entusiasmante vittoria contro il Venezia, che ci ha permesso di festeggiare l’obiettivo che ci eravamo prefissati a gennaio, dopo un inizio sicuramente difficile e non in linea con le aspettative di tutti”, si legge nella nota. “Voglio ringraziare ogni singolo giocatore per aver dato sempre il massimo, senza mai mollare, anche quando la strada sembrava essere una salita particolarmente ripida, dimostrando serietà e spirito di sacrificio fino all’ultimo momento. Un grande ringraziamento va all’allenatore Luca D’Angelo e al suo instancabile staff per aver creduto fin dal primo giorno nella possibilità di ribaltare le sorti della stagione, trasmettendo a tutti fiducia, consapevolezza e determinazione. Ringrazio anche tutta la dirigenza e tutti i collaboratori che, ognuno per il proprio compito, hanno saputo dare un contributo fondamentale alla nostra causa”, prosegue Platek.

