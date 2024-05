Ratti in Consiglio: “Questo sciaccallaggio politico non giova a nessuno”

Riceviamo da Barbara Ratti, consigliere regionale Lista Toti, il suo intervento nel Consiglio regionale di ieri, martedì 14 maggio.

“Grazie Presidente, intanto voglio esprimere il mio pieno sostegno al Pres. Piana come ha già fatto tutta la maggioranza in maniera compatta. Il ns Presidente, che è stato DEMOCRATICAMENTE eletto, OGGI si trova indagato e agli arresti domiciliari e già nelle prossime ore dovrà rispondere di accuse che spetterà AI MAGISTRATI dimostrare. Sarà la magistratura, nella quale ho piena fiducia, a dover dimostrare che i provvedimenti sui quali il Presidente Toti si sarebbe attivato per facilitarne l’approvazione, derivano dal suo asservimento ad interessi privati, anziché da una sua legittima discrezionalità politica. Prima che queste accuse vengano dimostrate vi invito a valutarle con prudenza, forti dell’esperienza dei tanti casi giudiziari di presidenti di Regione indagati e poi assolti. Consiglio di utilizzare CAUTELA, perché anche nei casi di Zingaretti, Bonaccini, De Luca, per citarne alcuni, le accuse iniziali erano apparse PESANTI E GRANITICHE salvo poi sgretolarsi in sede di giudizio e spesso addirittura PRIMA di andare a processo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com