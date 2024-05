Rolli Days, tutto esaurito per La grande opera a palazzo

Genova. In occasione dei Rolli Days 2024, Genova ospita La Grande Opera a Palazzo, due spettacoli, a ingresso gratuito, all’interno di alcuni dei palazzi storici più belli della città.

“In poche ore dall’apertura delle prenotazioni, i posti sono andati tutti esauriti – dichiara l’ideatore Alberto Uva, − è stata veramente importante la risposta dei genovesi a questa iniziativa, un’iniziativa oggi nuova che però vuole dare continuità storica a quello che avveniva nei secoli addietro nelle sale di queste splendide Ville e meravigliosi Palazzi di Genova dove teatro e musica risuonavano abitualmente. È per noi una grande soddisfazione che credo fermamente si tradurrà in un grande successo di pubblico, grazie all’interdisciplinarietà dell’iniziativa che, in maniera del tutto originale, unisce arte, musica, teatro, scienza e porta ad una stimolazione a 360° dei nostri sensi. Forti di una collaborazione con dei maestri profumieri di Firenze abbiamo lanciato il progetto “Odoropera”, che permette di sollecitare anche l’olfatto durante l’opera, odorando delle essenze profumate appositamente create in relazione alla musica e al compositore. Date queste premesse, “La Grande Opera a Palazzo” diventerà un appuntamento esperienziale annuale per la città durante i Rolli Days con anche un maggior numero di repliche degli spettacoli per poter coinvolgere e soddisfare le richieste di un pubblico sempre più ampio”.

