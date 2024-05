Savona. Dopo tre record italiani, il 13° Meeting internazionale Città di Savona regala anche un record del mondo. Non assoluto, ma Under 20: tuttavia non è poco, anzi.

Mattia Furlani, nel salto in lungo, al secondo tentativo, fa segnare la misura di 8,36 metri. E, a differenza di un anno fa, il vento è nei limiti: +1.4. Supera così il primato di 8,35 metri, stabilito dal saltatore russo Sergey Morgunov nel 2012.

