‘Santa’: Diario di Bordo Memorial Angela Bardi, 37° edizione 2° serata

Da Angelo Sigismondo, Responsabile Fotoclub Immagine Avis Santa Margherita Ligure

Sabato 18 maggio alle ore 21.30 nelle sala Auditorium delle scuole medie V.G.Rossi andra’ in scena la seconda serata della manifestazione “Diario di Bordo 2024” sul grande schermo (preceduta dalla premiazione del Memorial Marinoni 16° edizione) sarano proiettate le immagini di un bel viaggio in medio oriente di un padre e di una figlia accomunati dal piacere di fotografare.

la proiezione divisa in due tempi di 14 min. ciascuno, ci porta a conoscere prima le meraviglie di Dubai, il suo deserto e il mare meraviglioso che lo lambisce e poi a scoprire Petra, il gioiello nel deserto della Giordania . Le immagini, la regia e i commenti sono di Zanaboni Piero e Ilaria

