Sp16 Vezzano, possibile apertura cantiere entro fine mese. Molto più complicata situazione Sp8 Calice

Nuovi sopralluoghi, gli ultimi proprio nelle scorse ore, da parte della Provincia della Spezia nelle aree della rete stradale di competenza gravate da frane che, in due casi – Sp16 nel comune di Vezzano e Sp8 in quello di Calice -, obbligano anche alla chiusura della viabilità, situazioni oggetto di recenti interventi dell’amministrazione comunale vezzanese e dell’opposizione consiliare calicese. “Nel frattempo, su tutti gli interventi – informa la Provincia in una nota -, sono iniziati gli studi tecnici necessari e le progettazioni per sviluppare gli interventi urgenti e le opere di messa in sicurezza, anche a fronte di situazioni emergenziali in evoluzione”. La comunicazione spiega poi che “negli scorsi giorni la Provincia, tramite il suo ufficio tecnico, ha già inviato in Regione una precisa richiesta di finanziamento, destinata al settore protezione civile regionale che, a sua volta, ha così già attivato le procedure necessarie per la definizione della pratica, questo al fine di reperire, urgentemente, i fondi necessari alla realizzazione delle opere”.

Prosegue l’intervento dell’amministrazione provinciale: “Ad oggi la strada provinciale Sp16 che raggiunge Vezzano Ligure e la strada provinciale Sp8 che raggiuge Calice al Cornoviglio restano chiuse a tempo indeterminato, ovvero sino alla messa in sicurezza della rete viaria. Per la situazione relativa a Vezzano Ligure, ovvero il fronte di frana che ha interessato la Sp16 con uno smottamento, è previsto un intervento risolutivo che si trova già in avanzata fase di definizione. Entro pochi giorni sarà, quindi, dato l’affidamento dell’incarico per le opere necessarie ed entro la fine del mese potrebbe già essere aperto il cantiere e dato inizio lavori. Molto più complicata e con tempi oggettivamente lunghi, la situazione lungo la strada Sp8 a Calice al Cornoviglio. Sull’area grava una importante frana che interessa una vasta zona della struttura sovrastante, una condizione ancora dinamica e quindi attiva che interessa tutto un versante, in aree non di proprietà della Provincia, e che provoca una costante caduta sia di materiale roccioso che di altro materiale (terra, legname…). Il servizio tecnico provinciale è in costante coordinamento con il locale Comune, ma il perdurare dei crolli, e quindi il costante pericolo, impedisce attualmente la riapertura della strada. Per fare fronte a questa emergenza, una volta definiti ed assegnati i fondi previsti dalla Protezione civile regionale, è previsto un intervento lungo l’intero tratto sovra strada che è segnato dal movimento franoso, il tutto con opere che richiederanno necessariamente diversi mesi di lavoro e che, comunque, sono già in fase di definizione”. La Provincia rileva poi che “l’abitato di Calice al Cornoviglio, seppure attraverso un percorso inevitabilmente più lungo, non è comunque mai stato isolato ed è raggiungibile da almeno due strade che proseguono dal tracciato della Strada provinciale SP7 che parte da Brugnato e continua da Rocchetta Vara, raggiungendo quindi il borgo di Calice”.

