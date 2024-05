A Carla Sanguineti il premio “Una donna per La Spezia”

In occasione della X edizione del premio “Una donna per La Spezia” il 14 maggio, nel salone consiliare della Provincia, la presidente della Consulta provinciale femminile Elisa Romano ha consegnato il premio alla professoressa Carla Sanguineti.

“Insegnante, storica, scrittrice, sceneggiatrice, artista raffinata e completa, da sempre impegnata in una continua ricerca di nuove espressioni artistiche. Il premio – si legge nella motivazione – vuole essere un riconoscimento alla Donna di Pace e di Lotta, esempio di poliedricità assoluta, che ha preso in mano la sua vita di bambina ferita orribilmente negli affetti più profondi, riuscendo a trasformare il suo orrore per la guerra e la violenza in un esempio di donna che ha intessuto e affrontato mille battaglie per la libertà e la giustizia femminile. Ha percorso nuove vie della ricerca storico-letteraria con professionalità, metodo e affidabilità totale, dimostrando con coerenza e generosità un profondo impegno nel ricostruire importanti documenti e scritti che si pensavano persi, esprimendo una non comune capacità di rappresentare le più diverse componenti dell’animo umano dal dolore della perdita alla gioia che viene dall’arte che dà sollievo, alla gratitudine per la vita e alla generosità di tanti”.

