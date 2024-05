Affidato il servizio di salvataggio nelle spiagge libere di Marinella

Nell’attesa che venga completato il bando per l’affidamento della gestione dei 350 metri di spiaggia libera di Marinella, il Comune di Sarzana ha provveduto ad affidare il servizio di salvataggio nel tratto che va dalla colonia “Associazione Kinderheim Sport e Natura” fino al Bagno Roma. Il servizio dovrà essere svolto dal 1 giugno 2024 fino al 15 settembre con orari e modalità che verranno stabiliti con apposito atto dirigenziale. L’affidamento è invece avvenuto tramite procedura diretta con il Comune che ha inviato richieste di preventivo a tre ditte/cooperative, fra le due che hanno riposto quello più vantaggioso per l’ente è risultato essere della Cooperativa Mare Sicuro che ha proposto un importo di 18.990 euro per ciascuna delle due postazioni, per un totale – comprensivo di iva – di 46.335 euro a carico di Palazzo Roderio.

