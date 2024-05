Bandiera Blu di Ameglia persa per “valutazione negativa delle acque”, Amministrazione: “Individueremo interventi da mettere in atto”

“Oggi Fee Italia ci ha comunicato ufficialmente che la Commissione Tecnica di Valutazione non ha dato giudizio positivo per l’ottenimento della Bandiera Blu. Il risultato “è dipeso da una valutazione complessivamente negativa delle analisi delle acque di balneazione”. Tale problematica costituisce dunque “L’unico impedimento” all’ottenimento del riconoscimento”. Lo scrive in una nota l’Amministrazione amegliese dopo aver appreso nei giorni scorsi – senza una comunicazione ufficiale – di aver perso la Bandiera Blu per la spiaggia di Fiumaretta.

“In sostanza – prosegue – la classificazione delle acque del punto di campionamento di Fiumaretta è passata a “Buona”, mentre per i parametri fissati per l’ottenimento della Bandiera Blu la classificazione deve risultare “Eccellente”. La classificazione delle Acque, stabilita da Regione Liguria attraverso una complessa analisi statistica dei campionamenti svolti negli ultimi quattro anni, quindi dal 2020 al 2023, ha portato a ridefinire la classificazione per il punto di Campionamento”. Dunque sulla scelta di Fee non hanno influito altri fattori come i servizi erogati o la tutale dell’ambiente.

“In questa complessa analisi statistica – osserva ancora la giunta Galazzo – è stato tenuto conto anche del campionamento sulla qualità delle acque andato male lo scorso Agosto, che aveva comportato un divieto di balneazione di alcuni giorni visto lo sforamento dei limiti. Non appena abbiamo appreso informalmente notizia della revoca della Bandiera Blu abbiamo chiesto ad ARPAL i dati storici del punto di campionamento e la possibilità di aprire un tavolo tecnico, al fine di individuare gli interventi che si possono mettere in atto nella speranza di poter riguadagnare la classificazione persa”.

Un auspicio ribadito anche dal presidente di Fee Claudio Mazza: “Ci auguriamo che possa esserci una risoluzione dei problemi che generano l’attuale problematica relativa alle acque di balneazione che costituisce l’unico impedimento all’ottenimento della Bandiera Blu”.

L'articolo Bandiera Blu di Ameglia persa per "valutazione negativa delle acque", Amministrazione: "Individueremo interventi da mettere in atto" proviene da Città della Spezia.

