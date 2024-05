La sfida contro il Bologna sarà anche il commiato al pubblico: Kevin Strootman non farà più parte del Genoa che verrà. Il giocatore ai microfoni di Radio Serie A ha dichiarato: “E’ stato il mister a darmi la notizia”.

Il centrocampista olandese su Gilardino ha annunciato: “Quando vado in panchina non sono sempre d’accordo però se arrivano i risultati ha ragione. Io lo ringrazio e il ritorno in A è stata la cosa più bella vissuta qua”.

